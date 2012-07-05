«Чорноморнафтогаз» ввів в експлуатацію 11-ту свердловину на Архангельському родовищі газу

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, Крим) ввело в експлуатацію 11-у свердловину на платформі БК-1 Архангельського родовища газу в північно-західній частині шельфу Чорного моря, йдеться у прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленню, видобуток з платформи досяг близько 0,5 млн. кубометрів газу на добу.

Свердловину пробурила самопідйомна плавуча бурова установка «Таврида». Тепер вона готується до буріння останньої, 12-ої, свердловини на БК-1.

«Буріння 12 замість 10 експлуатаційних свердловин стало можливим завдяки тому, що СПБУ «Петро Годованець» почала бурові роботи на Одеському родовищі на шельфі Чорного моря раніше встановленого терміну. До цього планувалося, що їх почнуть за допомогою СПБУ «Таврида», - сказано в повідомленні.

11 свердловин на платформі БК-1 Архангельського родовища були пробурені з кінця червня 2011 року. «Чорноморнафтогаз» тримає темп робіт «один місяць - одна свердловина».

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні «Нафтогазу України».

На даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

СПБУ «Петро Годованець» почала роботу в червні.