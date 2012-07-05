На аукціон виставили ліцензії на користування п'ятьма нафтогазоносними ділянками

Державна служба геології і надр України виставила на аукціон 14 спеціальних дозволів (ліцензій) на корстування надрами.

Про це сказано в офіційному повідомленні Держгеології, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№117 від 5 червня).

Згідно з повідомленням, на аукціон виставлено спецдозволи на геологічне вивчення і розробку п'яти нафтогазоносних ділянок у Полтавській, Львівській, Сумській та Івано-Франківській областях. Зокрема, на аукціон буде виставлено ліцензії на розробку Белічевської площі (Полтавська обл.), початкова вартість 3,9 млн. грн, термін дії дозволу 20 років; Соколовецкого родовища (Львівська обл.), початкова вартість 19,6 млн. грн, термін дії 5 років; Лосищинської ділянки (Сумська обл.), початкова вартість 2,3 млн. грн, термін 5 років; Сурмачевської ділянки (Сумська обл.), початкова вартість 1,039 млн. грн, термін 20 років; ділянки Південного Кадобнянського родовища (Івано-Франківська обл.), вартість ліцензії 902 тис. грн строком на 20 років.

Крім того, на аукціон будуть виставлені дозволи на геологічне вивчення і дослідницько-промислову розробку газу (метан) вугільних родовищ на Селезнівській і Новосвітлівській площах (Луганська обл.), вартість геологічної інформації щодо цих ділянок становить відповідно 3,7 млн. грн. і 2,4 млн. грн.

Також на аукціоні буде представлено ліцензії на геологорозвідку і видобуток кам'яного вугілля, вапняку, граніту і сієнітів у Донецькій, Луганській, Одеській і Рівненській областях.

Аукціон відбудеться 7 серпня. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 липня.