Кабмін призначив Кацубу заступником голови правління "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України призначив Сергія Кацубу заступником голови правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне розпорядження КМУ від 4 липня 2012 р. № 421-р зареєстровано на урядовому сайті. Нагадаємо, Кабмін призначив у червні 2010 р. С.Кацубу членом правління НАК "Нафтогаз України". Він також був депутатом Київської обласної ради від фракції Партії регіонів.

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