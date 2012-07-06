Обвал ціни нафти продовжився на тлі погіршення ситуації в глобальній економіці

На світових торгах у п'ятницю, 6 липня, ціна нафти падає на тлі очікувань пом'якшення кредитно-грошової політики світовими центробанками.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,98 долара, або на 1,12%, - до 86,24 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,92 долара, або на 0,91%, - до 99,78 долара за барель.

Рада керівників Європейського центрального банку на засіданні у четвер, 5 липня, прийняла рішення знизити базову процентну ставку на 0,25 процентного пункту - до нового рекордно низького рівня - 0,75% річних.

Крім того, Народний банк Китаю знизив базові ставки по депозитах і кредитах вдруге за місяць - до 3% з 3,25% і до 6% з 6,31%, відповідно, передає Bloomberg.