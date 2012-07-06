"Нафтогаз" заявляє, що до кінця року російський газ подешевшає

Згідно з оцінками фахівців Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», в четвертому кварталі 2012 року ціни на імпортований за контрактами з Російською Федерацією газ знизяться до 417 дол. США за 1 тис. кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв'язках з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, таке зниження зумовлене падінням цін на нафту на світових ринках.

Наголошується, що навіть відносно невелике зниження ціни на російський газ дасть змогу НАК "Нафтогаз України" заощадити додаткові кошти, оскільки в цей час обсяги закупівель газу будуть значними у зв'язку із зростанням споживання в зимовий період.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня в Москві відбулася робоча зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером.

За інформацією прес-служби Міненерговыгілля, сторони обговорили питання тактичної і стратегічної співпраці в газовій сфері.

Подробиць зустрічі прес-служба не повідомила.

Нагадаємо, що в другому кварталі 2012 року ціна російського газу для України склала 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому складе 426 дол. США за 1 тис. куб. м.

Україна вже тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між російським газовим гігантом «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально залежно від динаміки світових цін на нафту.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол., у ІІІ – 354 дол., у IV – близько 400 дол.

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