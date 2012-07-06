Україна і Євросоюз обговорили модернізацію ГТС

Представники Міністерства енергетики і вугільної промисловості України і Європейського Союзу 4-5 липня обговорили питання співпраці між Україною і ЄС, зокрема модернізацію газотранспортної системи України.

Про це мовиться в повідомленні Міненерговугілля.

Учасники засідання розглянули питання енергетики, ядерної безпеки, транспорту, екологічної політики і космічної галузі. Зокрема, обговорювалася енергетична політика Євросоюзу і України, питання співпраці в енергетичному і газовому секторах, включаючи модернізацію газотранспортної системи України і реструктуризації НАК «Нафтогаз України». Крім того, порушувалися питання співпраці в нафтовому і вугільному секторах і щодо розвитку програми енергоефективності. Також обговорювався прогрес, досягнутий під час проведення «стрес-тестів» на АЕС, і стан реалізації проекту «Укриття».

Як повідомляв УНІАН, 2 липня НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації обладнання магістрального газопроводу «Союз». Документом передбачається модернізація обладнання на газокомпресорній станції Бар (Вінницька область) магістрального газопроводу «Союз». Метою цього проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні обладнання і підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

Газотранспортна система України складається з 39,8 тис. км газопроводів, зокрема 14 тис. км діаметром 1020-1420 мм, 74 компресорних станцій (112 компресорних цехів) загальною потужністю 5450 МВт і 13 підземних сховищ газу з активним обсягом 32 млрд куб. м. Пропускна спроможність системи складає на вході 288 млрд куб. м за рік, а на виході - 178,5 млрд куб. м за рік. На сьогодні існує технічна можливість для збільшення транзиту газу в країни Центральної і Західної Європи до 142 млрд куб. м за рік без розширення газотранспортної системи.