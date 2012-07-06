Польська влада виділять 150 млн. дол. на розробку технологій із видобутку сланцевого газу

Варшава. Польська влада має намір виділити близько 150 млн. доларів на розробку національних технологій із видобутку сланцевого газу, завдяки якому країна хоче зменшити залежність від постачань із Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила прес-служба польського міністра науки і вищої освіти Барбари Кудрицькой.

За словами міністра, в липні влада має намір оголосити програму досліджень і розвитку технології видобутку сланцевого газу, яку фінансуватиме уряд.

"Найпотужніші наукові і дослідницькі центри співпрацюватимуть з гігантами у сфері енергетики. Уряд хоче підтримати ці зусилля стратегічною програмою", - сказала Б.Кудрицька, яку цитує її прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у першій половині червня 2012 року найбільша в світі нафтогазова компанія Exxon Mobile оголосила про відмову від пошуку сланцевого газу в Польщі, пояснивши це рішення недостатніми запасами "блакитного палива", одержаного в результаті пробного буріння.

Довідка УНІАН. Польща хоче почати комерційний видобуток сланцевого газу, запаси якого в країні оцінюються на рівні від 350 до 770 млрд кубометрів, у 2014 році.

Так звана "сланцева революція", яка почалася у США на початку 2000-х років, дозволила найбільшій економіці світу значно збільшити видобуток газу і знизити його вартість, яка в квітні 2012 року знизилася до рекордних за останнє десятиліття близько 70 доларів, тоді як російський газ для споживачів у Європі коштує близько 500 доларів.

Споживаючи щороку близько 14 млрд кубометрів газу, Польща понад 70% необхідного палива імпортує, майже повністю з РФ.