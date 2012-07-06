Посилено безпеку на об’єктах електроенергетики України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та енергетичні компанії посилили роботу щодо запобігання нещасним випадкам і травмуванню на об’єктах підприємств електроенергетики.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на виконання наказу міністра Юрія Бойка від 11 червня 2012 року № 408 здійснюється комплекс заходів для усунення передумов виникнення випадків ураження електричним струмом населення, забезпечення безперебійної та безпечної роботи електрообладнання електропередавальних організацій.

З цією метою вживаються заходи для запобігання проникненню сторонніх осіб на об’єкти електричних мереж - відновлення огорож, пристроїв захисту та застережних написів на обладнанні. Особливу увага приділяється наявності знаків безпеки у місцях відпочинку населення поблизу водойм, спортивних та дитячих майданчиків.

Здійснюються позапланові перевірки технічного стану та експлуатації повітряних ліній, в першу чергу тих, в охоронних зонах яких розташовані водойми. Для уникнення обривів ліній аварійних ситуацій та безперебійного електропостачання споживачів електричних мереж проводиться розчищення трас ліній електропередач.

У зв’язку з настанням сезону відпусток та шкільних канікул, Міненерговугілля закликає громадян при перебуванні у зонах відпочинку, поблизу водойм та риболовлі, неухильно дотримуватись правил безпеки, бути особливо уважними у місцях, які знаходяться в охоронних зонах повітряних ліній електропередач та підстанцій. Міністерство просить вчасно повідомляти про аварійні та інші надзвичайні ситуації на обладнанні електричних за телефонами «гарячої лінії» електропередавальних організацій, не здійснювати самостійний ремонт обривів ліній електропередач. Міненерговугілля рекомендує звернути особливу увагу на перебування дітей поблизу об’єктів електроенергетики, не залишати їх без догляду дорослих та навчати безпечному поводженню з електроприладами.