«Нафтогаз» і АНК домовилися про співпрацю у виробництві альтернативного моторного палива

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген Бакулін і генеральний директор ТОВ «Азовська нафтова компанія» (Маріуполь, Донецька обл.) Андрій Чередніков сьогодні в Маріуполі підписали Меморандум про співпрацю у сфері виробництва і реалізації альтернативного моторного палива.

Про це повідомляється в прес-релізі НАК «Нафтогаз України», переданому УНІАН.

У прес-релізі зазначається, що меморандум є першим кроком інтеграції НАК «Нафтогаз України» з АНК.

Метою співпраці «Нафтогазу» і АНК визначені розвиток виробництва в Україні альтернативних моторних палив, нарощування частки альтернативних палив на ринку нафтопродуктів, скорочення техногенного тиску на навколишнє середовище, зміцнення енергетичної незалежності України.

Меморандум надає АНК доступ до системи зберігання і маркетингу нафтопродуктів «Нафтогазу», сформованої при реалізації програми давальницької переробки нафти на АТ «Лінік». Система збуту нафтопродуктів «Нафтогазу України» зробить продукцію АНК доступною у всіх регіонах України.

Відповідно до умов Меморандуму, «Нафтогаз України», після завершення всіх необхідних процедур, стане ексклюзивним покупцем продукції ТОВ «Азовська нафтова компанія» стандартів Євро-4 і вище.

«Інноваційне моторне паливо АНК дозволяє нам повною мірою відповідати очікуванням наших споживачів. Ми переконані в добрих перспективах сегменту альтернативного палива у міру розвитку ринку України», - наводяться у прес-релізі слова радника голови правління НАК «Нафтогаз України» Фелікса Луньова.

У прес-релізі також уточнюється, що поступове нарощування частки альтернативних палив на ринку нафтопродуктів є обов'язковим для країн - учасниць Європейського Енергетичного співтовариства відповідно до директив Єврокомісії 2003/30/ЄС і 2009/29/ЄС. Україна одержала повноправне членство в Енергетичному співтоваристві 1 лютого 2011 року.