Уряд не підніматиме тарифи на газ для населення і теплокомуненерго - Тігіпко

Уряд не підніматиме тарифи на газ для населення та підприємств теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Піднімати тарифи на газ для населення і на газ для теплокомуненерго ми не будемо, оскільки те, що збиралися робити, соціально несправедливо», - сказав С.Тігіпко.

За його словами, перед підвищенням тарифів необхідно провести ряд заходів та програм, які заохотять населення займатися енергозбереженням.

Зокрема, С.Тігіпко згадав про необхідність відкриття банківських кредитних ліній, які фінансуватимуть енергозберігаючі заходи, а також про перерахування на рахунки сімей зекономлених на енергії коштів.

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