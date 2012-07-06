Ціна нафти продовжила падіння на фоні песимістичного економічного прогнозу МВФ

Ціна нафти на світовому ринку в п'ятницю знизився на 1 долар США на тлі заяви глави Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард про намір погіршити прогноз щодо глобального економічного зростання.

Як повідомляють світові інформаційні агентства, песимізм торговців нафтою щодо економічних перспектив і рівня попиту на енергоносії не змогли розвіяти і оголошені напередодні Європейським Центробанком і Народним банком Китаю заходи щодо грошово-кредитного стимулювання.

У четвер Європейський і Китайський центральні банки знизили процентні ставки, а Банк Англії почав третій етап "кількісного пом'якшення".

У четвер ціна Brent піднялася до місячного піку, але потім стала знижуватися в міру ослаблення євро до долара після зниження процентних ставок.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, котирування ф'ючерсів на нафту Brent на біржі Нью-Йорка в п'ятницю знизилося на 79 центів до 99,91 доларів за барель, а ціна нафту US crude знизилася на 89 центів до 86,33 доларів за барель.

Bloomberg повідомляє, що котирування ф'ючерсу на нафту Brent на серпень на лондонській біржі ICE Futures опустилося на $ 1,58 - до $ 99,12 за барель.

Вартість серпневих ф'ючерсних контрактів на нафту марки WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала на $ 1,35 щодо рівня попереднього дня - до $ 85,62 за барель.

"Прогноз зростання виглядає сумно. Ми очікуємо нових слабких даних від найбільшого світового споживача нафти (США)", - прокоментувала ситуацію на ринку аналітик Nordea AB Тіна Салтведт.

Аналітики енергетичного ринку також очікують, що уряд Норвегії в п'ятницю втрутиться в суперечку між працівниками нафтових платформ і компаніями щодо пенсій, аби припинити страйк, яким переймається світовий нафтовий ринок.

Унаслідок страйку, що почався 24 червня, видобуток нафти в Норвегії знизився на 13%, а видобуток газу - на 4%.

Експерти банку Barclays Plc знизили прогноз вартості нафти WTI на 2012 рік на 8,6%, Brent - на 5,8%, відзначивши падіння цін у другому кварталі.