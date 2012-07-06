Україні в 2012 р. необхідно 68,156 млрд куб. м газу, зокрема 27 млрд куб. м імпортного

Обсяг природного газу який, згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу газу на 2012 рік, буде необхідний Україні в 2012 році, становить 68,156 млрд куб. м, з яких газ власного видобутку - 20,727 млрд куб. м, імпортний газ – 35,124 млрд куб. м, газ, відібраний з підземних сховищ – 12,305 млрд куб. м.

Баланс газу затверджено розпорядженням Кабінету міністрів №431 від 20 червня і розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, НАК "Нафтогаз України" в 2012 р. імпортує 27 млрд куб. м газу, Ostchem Holding Limited – 8,124 млрд куб.м.

Згідно з балансом, споживачам України в 2012 році буде спрямовано 49,809 млрд куб. м газу, зокрема промисловості – 23,629 млрд куб. м, населенню і релігійним організаціям – 17,1 млрд куб м, підприємствам теплокомуненерго – 8,15 млрд куб. м, бюджетним організаціям – 0,93 млрд куб м.

На виробничо-технологічні потреби планується спрямувати 4,397 млрд куб. м газу, закачати в ПСГ – 13,135 млрд куб. м.

Експорт природного газу до Польщі з ресурсу ДК "Укргазвидобування" в 2012 році становитиме 0,09 млрд куб. м.

Витрати газу видобутку ПАТ "Укрнафта" як технологічної сировини для виробництва аміаку на потужностях "Дніпроазоту" становитимуть 0,577 млрд куб. м.

На виробництво зрідженого газу і стабільного бензину в поточному році планується спрямувати 0,148 млрд куб. м газу.

ДК "Укргазвидобування" планує в 2012 році добути 15,01 млрд куб. м газу, ПАТ "Укрнафта" – 2,13 млрд куб. м, ДАТ "Чорноморнафтогаз" – 1,171 млрд куб. м, інші газодобувні підприємства – 2,416 млрд куб. м.

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