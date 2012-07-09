Данилишин переконаний, що газові контракти вже давно можна було змінити

Екс-міністр економіки України в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин переконаний, що газові контракти від 2009 року за бажання вже дано можна було змінити, бо це передбачено у самих документах.

Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН.

«Якщо було б велике бажання, то газові контракти можна було б розірвати давно. Для цього є всі можливості. Так само як у нинішнього уряду було достатньо часу, щоб укласти нові контракти», - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що для зміни контрактів можна було звернутися до міжнародного арбітражного суду.

«У тому числі й арбітражний суд, це передбачено контрактами… У контрактах прописані умови як формування ціни (на газ) за європейською формулою, так і зміни ціни без штрафних санкцій (п.4 ст.4)», - сказав Б.Данилишин.

Разом з цим він підкреслив, що у формулі ціни газу треба змінити деякі складові, щоб адаптувати її до українських реалій.

«Безумовно, треба замінити деякі складові формули. До речі, я б рекомендував всім досить прискіпливо вчитатися у зміст формули ціни газу у контрактах 2009 року. Хочу наголосити – дуже уважно», - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що газове питання в Україні занадто політизоване, і держава не має купувати газ для підприємств, які належать олігархам.

«Людей взагалі мало має цікавити ціна на російський газ. Газу власного видобутку Україні повністю вистачало для потреб населення, а російський постачався в основному на металургійні та хімічні підприємства… Держава має турбуватися про постачання газу для потреб населення та ЖКГ. Для цього є газ внутрішнього видобутку - 19-21 млрд кубометрів», - сказав Б.Данилишин.

Він підкреслив, що підписання газових угод у 2009 році було вимушеним кроком.

«Ситуація січня 2009 року була критичною: мороз до мінус 30 градусів, подача газу в реверсному режимі, припинення постачання газу в Європу і багато дечого іншого. Україна не мала резерву міцності на місяць чи два, про який зараз багато говорять. Мова йшла про лічені дні, за які міг настати повний колапс як для вітчизняного виробництва, так і для європейських споживачів газу», - нагадав Б.Данилишин.

Повний текст інтерв’ю Б.Данилишина читайте на сайті УНІАН-економіка: http://economics.unian.net/ukr/detail/133000

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі, визнавши її винною у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У другому кварталі 2012 року ціна на російський газ для України становила 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому складе 426 дол. США за 1 тис. куб. м.