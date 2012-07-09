Нафта дорожчає після сильного зниження ціни у п'ятницю

На світових торгах у понеділок, 9 липня, ціни на нафту ростуть на тлі підвищеного інтересу інвесторів до здешевілої сировини.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на електронних торгах в Нью-Йорку вже виросла на 0,4 долара, або на 0,47%, - до 84,85 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,61 долара, або на 0,62%, - до 98,8 долара за барель.

Між тим, експерти налаштовані скептично до підвищення ціни на "чорне золото", передає Bloomberg.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 липня, ціни на нафту знизилися на 2,9-3,2% на тлі негативних статданих із США.