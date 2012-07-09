"Нафтогаз" залучив у "Газпромбанку" 2 млрд дол. для оплати російського газу

НАК «Нафтогаз України» залучив кредитну лінію у російського ВАТ «Газпромбанк», 41,7% якого належать російському газовому монополістові ВАТ «Газпром», з лімітом 2 млрд дол. для розрахунків за газ, який купується у «Газпрому».

Про це сказано у повідомленні компанії про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, опублікованому у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, кредит залучається строком на сім років (2012-2019 рр.), вартість обслуговування кредиту становитиме 1,539 млрд дол. (зокрема у 2012 році – 182,1 млн. дол.).

Як наголошується в обгрунтуванні застосування процедури закупівлі в одного учасника, «Нафтогаз» вимушений залучати кредитні кошти, зважаючи на незадовільний стан розрахунків споживачів за реалізований природний газ; виникнення термінової потреби у накопиченні достатнього обсягу фінансових ресурсів для виконання зобов'язань компанії перед ВАТ «Газпром» із оплати імпортованого в Україну природного газу.

Як прокоментував кореспондентові УНІАН незалежний експерт з енергетичних питань, колишній керівник прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентин Землянський, компанія вимушена залучати кредитні кошти для розрахунків за імпортований газ у зв'язку з низьким рівнем оплати газу, що поставляється внутрішнім споживачам. «НАК не може фізично зібрати гроші за поставлений газ, тому доводиться брати позикові кошти», – додав він.

У свою чергу, керівник аналітичного відділу групи «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен відзначив у коментарі УНІАН, що «Нафтогаз» сидить на державній підтримці. І цей кредит треба розглядати як кредит українському урядові з боку російського уряду через «Газпромбанк». Фактично це міждержавне кредитування, яке оформляється через «Нафтогаз» і «Газпромбанк». «У короткостроковій перспективі ця ситуація є непоганою, але в довгостроковій перспективі це говорить, що гострі питання консервуються, а не вирішуються», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» неодноразово заявляв про намір скоротити імпорт російського газу в 2012 році до 27 млрд куб. м проти 40 млрд у 2011 році.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш ніж 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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