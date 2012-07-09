Посилено відповідальність за втручання в роботу об'єктів трубопровідного транспорту

14:13, 09 липня 2012
Енергетика
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Закон «Про внесення зміни до статті 292 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за втручання в роботу об'єктів трубопровідного транспорту» набув чинності 8 липня.

Текст документа опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» (№119 від 7 липня 2012 року).

Відповідно до закону, він набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення зміни до статті 292 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за втручання в роботу об'єктів трубопровідного транспорту».

Закон передбачає, що пошкодження або руйнування магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів або нафтопродуктопроводів, відведень від них, технологічно пов'язаних з ними об'єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв'язку, сигналізації, а також незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо ці дії привели до порушення нормальної роботи вказаних трубопроводів або створили небезпеку для життя людей, карається штрафом від 100 до 1 тисячі неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років, або обмеженням свободи строком до п'яти років, або позбавленням волі строком до п'яти років.

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