Ситуація в Норвегії обвалила ціни на нафту

На світових торгах у вівторок, 10 липня, ціни на нафту знижуються після того, як влада Норвегії заборонила профспілкам нафтогазової галузі проводити локаут, який повинен був початися в ніч на вівторок і погрожував повною зупинкою видобутку на шельфі країни, передає РІА "Новости".

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 1,25 долара, або на 1,45%, - до 84,74 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,93 долара, або на 1,92%, - до 98,39 долара за барель.

Глава Мінпраці Норвегії Ханне Б"ерстрем заявила, що відповідно до повноважень свого відомства вона розпорядилася припинити страйк у нафтогазовій галузі в зв'язку з важкими економічними наслідками, якими ці дії загрожують державі. Представники профспілок повідомили, що нафтовики підкоряться цьому рішенню і без затримки повернуться на свої робочі місця.