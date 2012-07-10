В Івано-Франківську через пошкодження газопроводу 5 тис. абонентів залишилися без газу.

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 9 липня внаслідок проведення земляних робіт невідомою приватною фірмою в м. Івано-Франківськ по вул. Сорохтея, 32, пошкоджено газопровід середнього тиску діаметром 300 мм.

О 23.35 витік газу локалізовано та тимчасово ліквідовано, йдеться в повідомленні.

В результаті пошкодження від газопостачання відключено близько 5 тис. абонентів (с. Крихівці Івано-Франківської міськради, вул. Чорновола, вул. Довженка).

Сьогодні будуть проведені ремонтно-відновлювальні роботи.