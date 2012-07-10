«Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу на 12,8%

Великий український видобувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» у першому півріччі 2012 року збільшило видобуток газу до 542,5 мільйона кубометрів з 481 мільйона кубометрів за аналогічний період 2011 року, повідомила прес-служба компанії.

«Роботи з дооблаштування Штормового і Архангельського родовищ (на шельфі Чорного моря), капітального ремонту свердловин на родовищах дозволили збільшити видобуток у січні-червні 2012 року більш ніж на 60 мільйонів кубометрів і стали логічним продовженням діяльності компанії в минулому році, коли було зупинено багаторічне падіння видобутку блакитного палива», - йдеться в прес-релізі.

Наприкінці червня «Чорноморнафтогаз» довів видобуток природного газу на чорноморському шельфі до 3,1 мільйона кубометрів на добу, що є історичним максимумом.

Ще більш значного збільшення видобутку ця «дочка» держхолдингу «Нафтогаз України» очікує після введення в експлуатацію восени 2012 року Одеського і Безіменного родовищ газу.

Завдяки можливостям високотехнологічних самопідйомних плавучих бурових установок (СПБУ), перша з яких - «Петро Годованець» - розпочала роботу 1 червня, а друга приступить до робіт у четвертому кварталі поточного року, видобуток газу компанією в 2012 році планується на рівні 1,15 млрд кубометрів (на 100 млн кубометрів більше, ніж у 2011 році), а в наступному - вже 1,65 млрд кубометрів.

Компанія повідомляє, що зростання в 500 мільйонів кубометрів, що становить чверть річного споживання газу в Криму, буде здійснюватися за рахунок продовження освоєння Одеського і Безіменного родовищ газу з використанням високотехнологічних СПБУ.

«Поповнення парку бурових установок «Чорноморнафтогазу» вже сьогодні допомагає компанії кожен місяць нарощувати видобуток на діючих родовищах, освоюючи паралельно нові. Зокрема, в червні СПБУ «Таврида» і «Сиваш» займалися бурінням на Штормовому і Архангельському родовищах, а СПБУ «Петро Годованець» приступила до робіт на Одеському родовищі», - повідомляє компанія.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.