Ціна нафти зростає на статданих зі США

На світових торгах в середу, 11 липня, ціна нафти зростає на тлі статданих зі США.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 0,38 долара, або на 0,45%, - до 84,29 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,37 долара, або на 0,38%, - до 98,34 долара за барель.

За даними API, запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 695 млн барелів. Міненерго США, за прогнозами аналітиків, може в середу повідомити про скорочення показника на 1,38 млн барелів, передає Bloomberg.