«ROLSTON Invest as» обговорює проекти альтернативної енергетики на Херсонщині

Чеська компанія «ROLSTON Invest as» планує розвивати проекти альтернативної енергетики в Херсонській області

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, відповідних домовленостей досягнули під час робочої зустрічі губернатора Херсонської області Миколи Костяка з президентом чеської компанії Саймоном Лекехелом Юнес, яка відбулася 10 липня.

Основним питанням обговорення під час зустрічі була співпраця в енергетичній сфері.

Зокрема, розглянули питання впровадження інвестиційних проектів з будівництва сонячної електростанції в Херсонській області.

За словами М.Костяка, найближчим часом буде створена робоча група для супроводу цього проекту і вирішення всіх проблемних питань, у тому числі щодо отримання необхідних дозвільних документів на будівництво.

У свою чергу представники компанії «ROLSTON Invest as" підтвердили свої наміри провести ряд зустрічей в Херсонській області для уточнення деталей проекту.

Як повідомлялося раніше, в Херсонській області із запланованих площ в Каховському, Скадовському та Цюрупинському районах у 2,5 тис. га вже виділено і передано в оренду 1,5 тис. га землі в Каховському районі. Землі були передані в довгострокову оренду ТОВ «Стар Південь Енерго» для будівництва сонячної електростанції.

Крім того, група компаній Beten Ingenierie планує до 2020 року реалізувати в Херсонській області проекти з будівництва вітряних парків сумарною встановленою потужністю 150 МВт, а також геліоелектростанції потужністю 50 МВт. Об'єкти планують розміщувати в Новотроїцькому та Іванівському районах області. Проекти оцінюються в 4 млрд грн.

Довідка УНІАН. За «сонячним» потенціалом Херсонська область займає одну з перших позицій в Україні. Кількість сонячних днів на рік досягає 240, або 65%. Середня сонячна інсоляція на території області - 1250 кВт (м кв. рік). Річний потенціал сонячної енергетики в області становить 310 тис. тонн умовного палива, яке дорівнює використанню 267,24 млн куб. м природного газу або майже 50% річного споживання областю природного газу (область споживає в середньому 550 млн куб. м).

Україна за останні кілька років домоглася значного прогресу в розвитку сонячної енергетики, за останні 2,5 роки в країні були побудовані і введені в експлуатацію більше 20 фотоелектричних станцій загальною потужністю понад 250 МВт. В результаті Україна за підсумками 2011 року потрапила в рейтинг країн-лідерів з розвитку сонячної енергетики, який щорічно складається Європейською асоціацією фотоелектричної промисловості (European Photovoltaic Industry Association, EPIA).