"Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за червневий газ

НАК «Нафтогаз України» розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставки газу, які було здійснено в червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Так, в плановому порядку», - сказав він, відповідаючи на питання, чи проведено розрахунок.

При цьому Ю.Бойко не уточнив суму платежу.

Нагадаємо, що в другому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому становитиме 426 дол. США за 1 тис. куб. м.

"Нафтогаз" заплатив майже 648 млн. дол. США за імпортований у травні 2012 року природний газ.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеному між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсягу виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.