Кабмін схвалив угоду з Росією щодо паралельної роботи енергосистем

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження «Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заходи щодо паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України і єдиної енергетичної системи Російської Федерації». Про це повідомив журналістам після засідання Кабінету міністрів міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Так, схвалили», - сказав міністр.

Водночас, відповідаючи на питання журналістів, чи може ця угода бути підписана найближчим часом, зокрема під час завтрашньої зустрічі президентів України і Росії, Ю.Бойко сказав: «Якщо російські колеги будуть готові, то з нашого боку процедуру завершено. Вона працює у нас на основі роботи суб'єктів господарювання».