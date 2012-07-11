"Нафтогаз України" поки що не відновив поставки газу до Польщі – PGNIG

Варшава. НАК "Нафтогаз України" поки що не відновила поставки газу в польський Грубешув, припинених з початку минулого року в порушення контракту з польською державною компанією Polskie Gуrnictwo Naftowe i Gazownictwo від 2004 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба PGNIG у середу, відповідаючи на запит агентства.

"Поставки газу на базі договору від 26 жовтня 2004 року з НАК "Нафтогаз України" через пункт Зосін/Грубешув до цього моменту не були відновлені", - говориться в повідомленні.

Прес-служба компанії нагадала, що український НАК аргументував припинення поставок зміною національного законодавства, що забороняє експорт газу, який видобувається в Україні.

"PGNiG розраховує на швидке вирішення українською стороною всіх справ, що дозволить відновити поставки згідно з угодою від 2004 року", - відзначила прес-служба.

Польська компанія відмовилася надати інформацію про те, чи одержить PGNIG відшкодування збитків від НАКу за невиконання контракту у минулому і поточному році, а також чи узгоджували з нею представники української компанії терміни відновлення поставок.

Прес-секретар польського нафтогазового монополіста Йоанна Закшевська сказала УНІАН, що компанія "дуже сподівається" на швидке відновлення газових поставок з України, відмовившись надати додаткові подробиці.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня український уряд затвердив баланс імпорту/експорту газу, згідно з яким в цьому році заплановано поставки до Польщі близько 90 млн. кубометрів газу з 200 млн. кубометрів, передбачених контрактом між НАК і PGNIG.

Довідка УНІАН. PGNIG вперше звинуватила український НАК у порушенні умов діючого до 2021 року "грубешувського" контракту у вересні 2010 року, після чого українська компанія з жовтня відновила поставки до кінця 2010 року.

У травні 2011 року віце-глава правління PGNIG Славомір Хінц сказав УНІАН, що компанія розраховує на полюбовне розв’язання спору з НАК, назвавши можливий судовий розгляд «крайнім заходом».

Польща, яка щорічно споживає близько 14 млрд кубометрів газу, більш як 70% імпортує, головним чином, з Російської Федерації.