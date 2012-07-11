Під час візиту Путіна в Україну підписання документів у газовій сфері не планується – Ушаков

Обговорення газового питання буде однією з важливих тем порядку денного візиту Президента Росії Володимира Путіна в Україну, при цьому підписання документів у газовій сфері не планується, повідомив журналістам помічник глави російської держави Юрій Ушаков, передає РІА «Новости».

«Газова проблематика, природно, буде присутня, але поки що документів не підготовлено, не думаю, що вдасться узгодити їх за години, що залишилися», - сказав він.

При цьому Ю.Ушаков зазначив, що у складі російської і української делегацій присутні фахівці, які безпосередньо займаються переговорами за даною темою. Так, з російської сторони планується участь глави «Газпрому» Олексія Міллера.

Як повідомляв УНІАН, засідання комісії під головуванням президентів двох країн Віктора Януковича і Володимира Путіна відбудеться 12 липня в Ялті.

Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.