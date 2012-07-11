Янукович: Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Азербайджаном

Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Азербайджаном у газовій та нафтопереробній галузях.

На цьому Президент Віктор Янукович наголосив під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми постійно знаходимося у переговорному процесі з нашими партнерами з Азербайджану. Ми вважаємо, що Азербайджану й Україні вигідно будувати відносини у газовій та нафтопереробній сферах», - сказав В.Янукович.

Він зазначив, що частину цієї роботи вже виконано. За словами В.Януковича, нині Україна щорічно отримує з Азербайджану близько 4 млн тонн нафти.

Президент також повідомив, що Україна зацікавлена в участі в різнопланових енергетичних проектах. Йдеться, зокрема, про будівництво газотранспортних систем. В.Янукович нагадав, що наша держава має для цього відповідні ресурси та досвід.