Спецкомісія визначить причину вибуху на компресорній станції у Харківській області

На Харківщині для визначення причини вибуху на Червонодонецькій дотискній компресорній станції розпочала роботу спеціальна комісія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

Для з’ясування причин вибуху розпочато роботу комісії територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, близько 8.30 у с. Копанка Балаклійського району Харківської області на Червонодонецькій дожимній компресорній станції газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» після проведення ремонтних робіт на другій промисловій машині стався вибух газу. В результаті вибуху отримали травми і направлені до центральної районної лікарні 7 працівників.

Вибухом зруйновано деякі конструкції приміщення та вікна на площі 50 кв. м.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив провести розслідування за фактом вибуху газу на компресорній станції.

За дорученням М.Азарова причини вибуху має з’ясувати мобільно-оперативна група відповідальних працівників МНС, МВС та прокуратури.