Україна зацікавлена у створенні газотранспортного консорціуму, заявляє Янукович

Україна сьогодні зацікавлена у створенні газотранспортного консорціуму.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час неформальної зустрічі з Клубом головних редакторів країн СНД, Балтії й Грузії, повідомляється на сайті Президента України.

«Сьогодні ми продовжуємо працювати над створенням газотранспортного консорціуму», - сказав В.Янукович.

При цьому він наголосив, що українська сторона виходитиме з того, що «газотранспортну систему треба зберегти і забезпечити її ефективну роботу». «У цьому зацікавлені і Росія, і Україна, і Європа», - переконаний В.Янукович.

Президент відзначив, що йдеться про необхідність модернізації української ГТС, збільшення її можливостей і обсягів прокачування. Разом з тим В.Янукович зазначив, що реалізація цього проекту вимагає вкладення значних коштів. «Головна мета - зберегти систему, модернізувати її, вкласти в неї гроші та забезпечити стабільну роботу», - наголосив глава держави.

Він також відзначив, що процес створення газотранспортного консорціуму має бути законним і прозорим.

Крім того, Президент зазначив, що таке важливе для держави питання потребує об'єктивної оцінки. Він повідомив, що для визначення об'єктивної вартості та технічного стану національної ГТС Україна уклала угоду із західними фахівцями, які зараз проводять відповідний аудит. «Працюють ці експерти, і попередню оцінку системи ми сподіваємося одержати в серпні. У серпні буде зрозуміла ринкова ціна цієї системи», - сказав В.Янукович.

Він також відзначив, що Україна зацікавлена в надійних, стабільних партнерах у цьому питанні. «Я переконаний, ми завтра обговорюватимемо це питання... Створення газотранспортного консорціуму, звичайно, якісно покращить відносини в газовій сфері України і Росії», - сказав глава держави.

В.Янукович наголосив, що Україна та Росія зобов’язані знайти компроміс у газовому питанні, оскільки висока ціна на газ є неприйнятною для нашої держави. Він вкотре зазначив, що Україна не може погодитися з такою високою ціною на газ.

«Ми зобов’язані знайти рішення. Думаю, ми це зробимо», - сказав В.Янукович.

За його словами, газове питання є чи не єдиним, яке має таку велику гостроту у відносинах між Україною та Росією.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня під головуванням президентів України і Російської Федерації відбудеться п'яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Очікується, що засідання завершиться підписанням низки документів як політичного, так і економічного характеру.

15 травня Президент України Віктор Янукович і Президент РФ Володимир Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

«Ми чекаємо аудиту міжнародної компанії, яка зараз працює з українською ГТС і здійснює її оцінку. Наша мета – створення газотранспортного консорціуму за участю України, Росії і Європи – залишається», - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи.

«Бейкер Тіллі Україна» має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, в строк до 1 серпня 2012 року.