Ціна нафти впала після зростання напередодні

На світових торгах у четвер, 12 липня, ціни на нафту знижуються.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже впала на 0,21 долара, або на 0,24%, - до 85,6 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,3 долара, або на 0,3%, - до 99,93 долара за барель.

У середу, 11 липня, нафта подорожчала більш ніж на 2% на тлі статданих про скорочення запасів чорного золота в США, передає Bloomberg.

Ще один фактор, який може вплинути на ціну нафти - статдані по ВВП Китаю, які будуть оприлюднені в п'ятницю. Аналітики прогнозують, що показник виріс на 7,7% в річному численні після зростання на 8,1% кварталом раніше.