З АЕС у бельгійському Тіанжі витікає радіоактивна вода

Впродовж останніх 10 років щодня на АЕС у бельгійському місті Тіанж (за 90 км від Брюсселя) спостерігається витікання 2 літрів зараженої води з басейну охолодження відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія бельгійської газети Le Soir.

За даними видання, проблема стосується реактора № 1, який є найстарішим на цій станції.

Витік води відбувається через появу мікротріщин у місцях спаювання листів з нержавіючої сталі, якими вкрито басейн.

За даними Федерального агентства ядерного контролю Бельгії, проблема вирішується без нанесення зовнішньої шкоди, а сама вода, що витікає з басейну і є “легкорадіоактивною”, обробляється одразу на АЕС.

При цьому, переконують в агентстві, ця проблема не є надзвичайною, навіть у випадку продовження терміну експлуатації першого реактора до 2025 року.