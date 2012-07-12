На Червонодонецькій ДКС сталася аварія, постраждало 6 чоловік

Аварія, що сталася 11 липня 2012 року на агрегаті № 2 першого компресорного цеху Червонодонецької дожимної компресорної станції (Харківська область) завдала незначного матеріального збитку, загрози життю потерпілих немає.

Про це сказано у прес-релізі, розповсюдженому Управлінням зі зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні уточнюється, що на Червонодонецькій ДКС стався несанкціонований витік газу. Висока концентрація газу в повітрі викликала так званий «хлопок» і спалах без подальшого займання. «На момент аварії у компресорному цеху № 1, який був введений в експлуатацію у 1971 р., працювала ремонтна бригада. Внаслідок спалаху 6 чоловік дастали опіки різних ступенів тяжкості, а один - травму ноги», - повідомляється у прес-релізі.

За даними НАК «Нафтогаз», 6 постраждалих працівників підприємства було оперативно доставлено в Опіковий центр у Харкові, де їм надали необхідну допомогу.

Аварія завдала незначного матеріального збитку, загальний розмір якого не перевищує 3,5 тис. гривень.