Пожежу на шахті в Луганській області загасили

У Луганській області погашено пожежу на ділянці старої виробки 16 західного штреку на шахті «Комсомольська» (ДП «Антрацит»), де сьогодні вранці було евакуйовано 33 гірники.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області, постраждалих серед шахтарів немає. Утім, спуск працівників у шахту заборонений. За попередніми даними причиною задимлення стало тління електрокабеля.

На підприємстві створена комісія з розслідування причин виникнення аварійної ситуації, до якої увійшли представники територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня о 05:45 хвилин було виявлено задимлення на шахті «Комсомольська» (ДП «Антрацит») у 18 західній лаві з боку непрацюючого 16 західного конвеєрного штреку шахти. На момент виникнення аварійної ситуації у 18 західній лаві знаходилися 33 гірники, які були негайно виведені на поверхню. Всього під землею знаходилося 249 чоловік, які також були виведені на поверхню, відповідно до плану ліквідації аварії.