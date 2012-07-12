Пожежу на шахті в Луганській області загасили

14:51, 12 липня 2012
Енергетика
0

У Луганській області погашено пожежу на ділянці старої виробки 16 західного штреку на шахті «Комсомольська» (ДП «Антрацит»), де сьогодні вранці було евакуйовано 33 гірники.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області, постраждалих серед шахтарів немає. Утім, спуск працівників у шахту заборонений. За попередніми даними причиною задимлення стало тління електрокабеля.

На підприємстві створена комісія з розслідування причин виникнення аварійної ситуації, до якої увійшли представники територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня о 05:45 хвилин було виявлено задимлення на шахті «Комсомольська» (ДП «Антрацит») у 18 західній лаві з боку непрацюючого 16 західного конвеєрного штреку шахти. На момент виникнення аварійної ситуації у 18 західній лаві знаходилися 33 гірники, які були негайно виведені на поверхню. Всього під землею знаходилося 249 чоловік, які також були виведені на поверхню, відповідно до плану ліквідації аварії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter