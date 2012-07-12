Україна та РФ підписали угоду про паралельну роботу об'єднаних енергосистем
19:59, 12 липня 2012Енергетика
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Росія та Україна підписали угоду про заходи щодо забезпечення паралельної роботи об'єднаних енергосистем двох країн.
Як повідомляє РІА «Новости», підписи під документом поставили міністр енергетики РФ Олександр Новак і його український колега Юрій Бойко.
Церемонія підписання відбулася після засідання Міждержавної комісії у присутності президентів двох країн Володимира Путіна і Віктора Януковича.
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