Україна та РФ підписали угоду про паралельну роботу об'єднаних енергосистем

19:59, 12 липня 2012
Енергетика
0

Росія та Україна підписали угоду про заходи щодо забезпечення паралельної роботи об'єднаних енергосистем двох країн.

Як повідомляє РІА «Новости», підписи під документом поставили міністр енергетики РФ Олександр Новак і його український колега Юрій Бойко.

Церемонія підписання відбулася після засідання Міждержавної комісії у присутності президентів двох країн Володимира Путіна і Віктора Януковича.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter