Україна та РФ підписали угоду про паралельну роботу об'єднаних енергосистем

Росія та Україна підписали угоду про заходи щодо забезпечення паралельної роботи об'єднаних енергосистем двох країн.

Як повідомляє РІА «Новости», підписи під документом поставили міністр енергетики РФ Олександр Новак і його український колега Юрій Бойко.

Церемонія підписання відбулася після засідання Міждержавної комісії у присутності президентів двох країн Володимира Путіна і Віктора Януковича.