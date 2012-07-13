В Україні через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів у трьох областях
09:09, 13 липня 2012Енергетика
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В Україні в ніч на 13 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 41 населений пункт у трьох областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
Зокрема, без електропостачання залишилися 30 н.п. в Одеській області, 8 – у Київській та 3 – у Черкаській.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
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