В Україні через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів у трьох областях

В Україні в ніч на 13 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 41 населений пункт у трьох областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 30 н.п. в Одеській області, 8 – у Київській та 3 – у Черкаській.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.