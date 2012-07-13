Путін звів газові переговори до принципу з "12 стільців"

Президент Росії Путін виключає перегляд газового контракту з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Ялті після засідання Міждержавної комісії.

«Є чудовий, усіма улюблений твір («12 стільців» - УНІАН): можна ввечері стільці, а вранці гроші. Можна. Можна вранці стільці, а ввечері гроші. Можна. Але гроші вперед», - сказав В.Путін.

За його словами, угода, що діє між двома країнами, носить корпоративний характер.

В.Путін відзначив також, що Україна і Росія домовилися на рівні урядів і на рівні президентів доручити господарюючим суб'єктам «Газпрому» і «Нафтогазу України» розглянути «усі можливі варіанти удосконалення своїх відносин».

«Ми знаємо позицію нашого партнера і ставимося до них з повагою», - сказав В.Путін, додавши, що Росія хотіла б досягти домовленостей у майбутньому.

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