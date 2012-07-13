Азаров запевняє, що Янукович і Путін досягли певного прогресу в газовому питанні

На останній зустрічі президентів України і Росії було досягнуто певний прогрес у газовому питанні й дано конкретні доручення. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров написав на своїй сторінці в Facebook.

"З газових питань під час зустрічі двох президентів є певний прогрес і дано конкретні доручення", - повідомив прем'єр-міністр.

Водночас, за його словами, важко надалі спрогнозувати вартість газу для України, оскільки вона залежить не тільки від результатів переговорів з Росією, а й від вартості нафти на світовому ринку.

На думку М.Азарова, серед чинників, що підвищують ціни на нафту - нестабільність політичної ситуації в країнах-постачальниках нафти. Серед чинників, що знижують ціни на нафту, він назвав чинник рецесії світової економіки. "Залежно від того, переважає та чи інша тенденція, ринок реагує на це то зниженням, то підвищенням цін. Тому не все так однозначно, як вам здається", - відзначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, остання зустріч Президента України Віктора Януковича і Президента Російської Федерації Володимира Путіна відбулася 12 липня в Ялті.

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