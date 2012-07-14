Україна і Норвегія співпрацюватимуть у сфері ядерної й радіаційної безпеки

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Королівства Норвегія про співпрацю у сфері ядерної і радіаційної безпеки, знятті з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції і перетворенні об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Як повідомляється на сайті Кабміну, відповідне розпорядження було прийнято 11 липня 2012 року.

Також цим документом Кабмін уповноважив міністра з надзвичайних ситуацій Віктора Балогу підписати дану угоду.

«Підписання документа сприятиме оптимізації процесу зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС і перетворенню об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему; розширенню джерел фінансування зазначеної діяльності за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги; дасть можливість обміну досвідом і знаннями у галузі зняття з експлуатації АЕС» - наголошується на сайті Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня п.р. над об'єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС розпочався технологічний цикл будівництва арки нового безпечного конфайнменту.

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