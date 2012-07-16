Негативні статдані з Китаю змінили ціни на нафту різноспрямовано

На світових торгах у понеділок, 16 липня, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на тлі статданих з Китаю, які свідчать про уповільнення зростання економіки цієї країни.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,21 долара, або на 0,24%, - до 86,89 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,22 долара, або на 0,21%, - до 102,62 долара за барель.

Згідно з даними державного статистичного управління КНР, темпи зростання ВВП Китаю в другому кварталі 2012 року знизилися до найнижчого за останні три роки показника - 7,6%. Дані трохи розійшлися з прогнозами аналітиків, які вважали, що ВВП Китаю в другому кварталі не перевищить 8%, передає Bloomberg.