В Україні через негоду знеструмлено понад 400 населених пунктів у 10 областях

В Україні в ніч на 16 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 409 населених пунктів у десяти областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 151 н.п. у Черкаській області, 96 – в Одеській, 76 – Київській, 36 – Полтавській, 33 – Миколаївській, 7 – Кіровоградській, 5 – Закарпатській, 3 – Львівській та по 1 – у Дніпропетровській та Волинській областях.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.