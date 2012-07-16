Україна залучить в Китаї кредит на 3,6 млрд дол. для заміщення газу вугіллям в теплоенергетиці

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Держбанк розвитку КНР підписали угоду, що передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол., для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Про це повідомляється в прес-релізі Міненерговугілля, переданому УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, відповідний протокол було підписано 13 липня першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Поповичем та уповноваженим представником Державного банку розвитку КНР Лю Бо.

В рамках Програми передбачається реалізувати ряд проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також будівництво заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

«Ми починаємо практичну реалізацію домовленостей, досягнутих з керівництвом КНР під час візиту Президента України Віктора Януковича до Китайської Народної Республіки. Ми вдячні колегам за проведену в Україні роботу, які після ознайомлення з енергетичною структурою визначили найбільш ефективні проекти для впровадження за допомогою китайських технологій», - наводяться в прес-релізі слова міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка.

У свою чергу, уповноважений представник Державного банку розвитку КНР Лю Бо відзначив перспективу в взаємовигідній співпраці з Міненерговугілля. Він сказав, що найближчим часом під час візиту керівництва банку в Україну діалог з відкриття спеціальної кредитної лінії буде продовжено.

Довідка УНІАН. В рамках українсько-китайського співробітництва у вугільній галузі Державний Банк розвитку КНР виділив кредит в сумі 85 млн дол. США на модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля». Перший транш у розмірі 16 млн дол уже отримано в червні поточного року. В цілому рамкова угода про співпрацю у вугільній галузі, підписана у вересні 2010 року, передбачає залучення грошових коштів для модернізації державних вугледобувних підприємств на загальну суму понад 1 млрд дол.

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