«Нафтогаз» і казахська The Rompetrol Group хочуть створити мережу АЗС в Україні

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і компанія The Rompetrol Group N.V., 100% якої належать державній нафтогазовій корпорації Казахстану «Казмунайгаз», у понеділок, 16 липня, підписали Меморандум про співпрацю в реалізації проектів у нафтогазовій промисловості України, у якому передбачено створення і розвиток роздрібної мережі АЗС у пріоритетних регіонах і великих містах України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Нафтогазу».

«У перспективі ми сподіваємося довести кількість АЗС у рамках спільного проекту до 700 одиниць. При цьому ми запропонуємо нашим клієнтам як преміальний, так і більш економічний паливні бренди", – підкреслив заступник голови правління «Нафтогазу України» Євген Корнейчук.

Меморандумом також передбачено підвищення рівня завантаження державних потужностей з перевалки нафти і нафтопродуктів, створення і розвиток системи вторинної логістики ринку нафтопродуктів.

Крім того, компанії планують створити спільне підприємство у сфері маркетингу нафтопродуктів на ринку України.

У свою чергу, генеральний директор The Rompetrol Group N.V. Жанат Тусупбеков зазначив, що група «Ромпетрол» з 2009 року присутня на ринку нафтопродуктів України, розглядаючи його як пріоритетний у своїй стратегії.

Довідка УНІАН. Група компаній «Ромпетрол» на 100% належить державній нафтогазовій корпорації Казахстану «Казмунайгаз». «Ромпетрол» володіє і експлуатує три нафтопереробні заводи у Румунії, а також європейську мережу з понад 1000 АЗС (Румунія, Молдова, Болгарія, Грузія, Франція і Іспанія).

«Ромпетрол» здійснює операції в 12 країнах по всьому світу, чисельність персоналу становить 7500 чоловік. У 2011 році оборот компанії склав 6,8 млрд дол.

«Нафтогаз України» контролює близько 11% оптового ринку нафтопродуктів України через двох виробників – Шебелінський ГПЗ ДК «Укргазвидобування» і Маріупольський НПЗ «Азовської нафтової компанії». Компанія також володіє мережею оптової реалізації нафтопродуктів (нафтобаз) в усіх регіонах України.