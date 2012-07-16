DTEK Holdings Limited надасть кредити «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Західенерго»

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» залучить у кіпрської DTEK Holdings Limited три кредитні на загальну суму еквівалентну 1,34 млрд грн, йдеться в повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту пропозиції - 11 липня, кінцевий термін підписання кредитних договорів - 10 серпня 2012 року.

Вказується, що «ДТЕК Дніпроенерго» має намір залучити непоновлювані кредитні лінії в гривні або іноземній валюті на суму еквівалентну – 574,55 млн грн, 130 млн грн і 630,61 млн грн. Ефективна процентна ставка за всіма трьома кредитами складає - 9% річних при кредитуванні в доларах США.

Також на веб-порталі «Державні закупівлі» повідомляється, що ПАТ «ДТЕК Західенерго» залучить у кіпрської DTEK Holdings Limited п'ять кредитів на загальну суму 30,5 млн дол. Згідно з повідомленням, дата акцепту пропозиції - 10 липня, кінцевий термін підписання кредитних договорів - 9 серпня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ц.р. DTEK Holdings Limited надала «ДТЕК Західенерго» п'ять кредитів на загальну суму 2,34 млрд грн. Кошти планують спрямувати на проведення реконструкції 5 теплових енергоблоків експлуатованих ПАТ «ДТЕК Західенерго» теплових електростанцій.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську. Сумарна встановлена потужність 23 енергоблоків цих станцій становить 4707,5 МВт.

70,91% акцій «ДТЕК Західенерго» контролює ДТЕК. Ще 25% залишаються у держави в особі НАК «Енергетична компанія України».

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.