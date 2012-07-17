Нафта росте в ціні на очікуваннях статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 17 липня, ціна нафти зростає на тлі очікувань статданих зі США.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,23 долара, або на 0,26%, - до 88,66 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,23 долара, або на 0,22%, - до 103,6 долара за барель.

У вівторок дані по запасах нафти в США за минулий тиждень опублікує Американський інститут нафти (API), а в середу аналогічні дані представить Міністерство енергетики США. За прогнозами аналітиків, Міненерго може повідомити про скорочення запасів нафти минулого тижня на 750 тис. барелів нафти. Минулий тиждень може стати четвертим поспіль, коли зафіксовано зниження запасів сировини в країні, передає Bloomberg.