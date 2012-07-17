На Львівщині під час ремонтних робіт на свердловині стався витік нафти у річку Тисмениця

У м. Борислав Львівської області під час проведення ремонтних робіт на свердловині стався витік нафти на поверхню (близько 400 л), яка з дощовими водами частково потрапила у річку Тисмениця.

Як повідомляє прес-служба МНС України, для збору нафти нижче по течії від місця події встановлено бонові загородження. На річці Тисмениця водозаборів немає.

До робіт залучено 10 осіб та 2 од. техніки від підприємства „Бориславнафтогаз”.