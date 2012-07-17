В Україні через негоду знеструмлено 228 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на сьогодні із 409 н.п., які були знеструмлені в ніч з 15 на 16 липня, відновлено електропостачання 332 населених пунктів у десяти областях.

Разом з тим у ніч з 16 на 17 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 151 населений пункт у семи областях: Черкаській – 46, Полтавській – 38, Київській – 31, Одеській – 19, Херсонській – 10, Дніпропетровській – 5, Кіровоградській -2.