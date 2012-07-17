Україна у першому півріччі скоротила видобуток газу та нафти

Видобуток природного газу в Україні у першому півріччі 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,1% - до 9,6 млрд куб. м, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в країні за шість перших місяців поточного року скоротився на 4,8%, у порівнянні з першим півріччям 2011 року, до 1,166 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-червні збільшилася до 496 тис. тонн, що на 12,2% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року, а газу нафтового супутнього збільшилася на 2,6% - до 362 млн куб. м.

У червні видобуток газу в Україні скоротився порівняно з попереднім місяцем на 4,4% до 1,5 млрд куб. м, а видобуток нафти - на 2,6% до 190 тис. тонн.

Як повідомляло агентство УНІАН, у 2011 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили до попереднього року видобуток природного газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Видобуток нафти при цьому скоротився на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Видобуток газового конденсату у 2011 році скоротився на 7,0%, у порівнянні з 2010 роком, до 874 тис. тонн, а газу нафтового супутнього збільшився на 9,6% - до 0,721 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є "дочки" НАК "Нафтогаз України" "Укргазвидобування" і "Чорноморнафтогаз", а також " Укрнафта", у якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Добовий видобуток газу на шельфі Чорного моря досяг історичного максимуму