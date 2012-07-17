Україна скоротила первинну переробку нафти на 44%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-червні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 2,5 млн тонн, що на 43,9% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Про це у вівторок повідомила Державна служба статистики.

За інформацією статистичного відомства, виробництво бензину моторного в країні в першому півріччі 2012 року скоротилося, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, на 30,8% до 981 тис. тонн, виробництво дизельного пального для транспорту впало на 42,3% до 796 тис. тонн, а мазуту – на 54,0% до 526 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді наразі ведеться дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.