«Нафтогаз" розказав про наміри щодо будівництва 16 бурових

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що вивчає можливість розмістити на підприємствах Миколаївської області замовлення на будівництво 16 блок-кондукторів, роз'яснивши таким чином заяву губернатора області Миколи Круглова про будівництво платформ місцевими підприємствами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нафтогазу України", компанія має намір замовити будівництво 16 блок-кондукторів для буріння свердловин миколаївським суднобудівним підприємствам.

Згідно з повідомленням, блок-кондуктор є стаціонарною 3-ярусною спорудою, яка встановлюється безпосередньо на родовищах нафти і газу при здійсненні буріння і видобутку вуглеводнів на морському шельфі.

Блок-кондуктор дає змогу здійснювати буріння до 12 свердловин з однієї точки.

Після введення родовища в експлуатацію блок-кондуктор використовується як технологічна установка для збирання і попередньої підготовки нафти і газу до транспортування на сушу.

У прес-релізі "Нафтогазу" також сказано, що блок-кондуктор буде обладнаний системами протипожежної і протифонтанної безпеки, а також житловими приміщеннями, вертолітним майданчиком і причалом для технологічного флоту.

Як раніше повідомляв УНІАН, у понеділок 16 липня голова Миколаївської обласної адміністрації Микола Круглов заявив, що миколаївські суднобудівні підприємства можуть виготовити 16 платформ для газового монополіста.

"Ми станемо з вами свідками платформ, це реальна річ, це сотні мільйонів", - сказав губернатор журналістам.

За інформацією першого заступника голови обладміністрації Геннадія Ніколенка, вартість замовлення для "Нафтогазу" становитиме близько 200 млн. доларів США.

У Миколаєві розташовані Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ), Миколаївський суднобудівний завод "Океан" і Суднобудівний завод ім. 61 комунара.