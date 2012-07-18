Нафта дешевшає на побоюваннях за економіки Китаю і Європи

На світових торгах в середу, 18 липня, ціни на нафту тлі негативної ситуації в Китаї та Європі.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,48 долара, або на 0,54%, - до 88,74 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,69 долара, або на 0,66%, - до 103,31 долара за барель.

Тиск на настрої інвесторів в середу надають заяви прем'єра Держради КНР Вень Цзябао про те, що ситуація на ринку праці країни ускладнюється. Ці заяви посилили побоювання щодо продовження уповільнення темпів зростання другої за розміром світової економіки.

Крім того, експерти знизили прогноз по зростанню прибутку компаній, що входять в розрахунок загальноєвропейського фондового індексу Euro Stoxx 50, передає Bloomberg.