У Японії відновив роботу другий ядерний реактор

В Японії відновив роботу четвертий енергоблок АЕС "Ої" в префектурі Фукуї на південному заході центрального острова Хонсю, ставши тим самим другим працюючим ядерним реактором у країні.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС енергію він розпочне виробляти у суботу, а на повну потужність має вийти до 25 липня.

На початку місяця знову запрацював перший реактор - третій енергоблок тієї самої АЕС "Ої".

Цей процес супроводжувався маніфестаціями тієї частини місцевого населення, яка виступає проти використання атомної енергетики.

Підготовка до перезапуску енергоблоків АЕС "Ої" проходила не зовсім гладко - на обох реакторах сталося кілька інцидентів, які, хоч ніяк не вплинули на безпеку і працездатність АЕС, проте стали додатковим приводом для побоювань з боку супротивників АЕС в Японії.

Буквально цього тижня двічі спрацював сигнал тривоги на четвертому реакторі "Ої".

Третій і четвертий енергоблоки АЕС "Ої" є поки єдиними працюючими ядерними реакторами в усій країні. Усі інші 49 справних атомних енергетичних установок або перебувають на технічному огляді, або чекають на дозвіл відновлення діяльності після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні минулого року.

До цього атомні станції давали приблизно третину всієї необхідної Японії електроенергії. Зараз їх зупинку заповнюють запуском раніше законсервованих теплових станцій, введенням у дію нових газових генераторів. Проте влітку нинішнього року залежно від ситуації влада чекає істотної нестачі електроенергії. У результаті промисловим користувачам дано вказівку зменшити її споживання залежно від району на 5-15%. Введення у дію реакторів на АЕС "Ої" дозволить значно поліпшити ситуацію.